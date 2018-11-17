Лувр проведет конкурс на звание «идеального гостя Моны Лизы»

Парижский Лувр совместно с Airbnb (сервис бронирования жилья) проведет конкурс, победитель которого сможет ночью после закрытия музея насладиться шедеврами мирового искусства.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 12 апреля отправить свой ответ на вопрос: «Почему именно вы были бы идеальным гостем Моны Лизы».

«Мы рады предложить этот необычный опыт победителю и его гостю, которые будут иметь удовольствие провести уникальную ночь в музее в обстановке, предназначенной только для них», — цитирует РИА Новости заместителя генерального директора Лувра Анн-Лор Беатрикс.

По ее словам, многие мечтают прогуляться ночью по Лувру.

Победитель конкурса и его приглашенный смогут посетить Лувр ночью 30 апреля. Для них будет проведена индивидуальная экскурсия. Кроме того, им предложат аперитив в зале, где выставлена «Мона Лиза», а затем ужин перед статуей Венеры Милосской.

Также специально для посетителей будет организован концерт в салоне Наполеона III". Остаток ночи победитель конкурса и его гость проведут в спальне, устроенной под стеклянной пирамидой Лувра, которой в этом году исполнилось 30 лет.