Контрактника освободили от службы за взятку в виде копченой рыбы и икры

В Комсомольске-на-Амуре офицер Росгвардии освободил контрактника от несения воинской службы за взятку в виде 150 кг копченой рыбы и 90 кг красной икры.

В итоге офицеру предъявили обвинение сразу по двум статьям: «Получение должностным лицом взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как установило следствие, в период с лета 2015 года по июнь 2018 года Константин Митин, являвшийся сначала командиром воинской части № 3494, а затем занимавший должность начальника отдела организации охраны важных государственных объектов управления Восточного округа войск национальной гвардии РФ, освободил военнослужащего по контракту из своей части от исполнения обязанностей военной службы.

За это контрактник передал офицеру в общей сложности не менее 150 кг копченой рыбы и около 90 кг красной икры, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК.

Отмечается также, что поскольку военнослужащий продолжал получать денежное довольствие, государству был причинен ущерб на 1,8 млн рублей.

В качестве возмещения ущерба наложен арест на имущество Митина: автомобиль Nissan Qashqai, нежилое здание в Амурской области, а также земельный участок в садоводческом товариществе.

Митин освобожден от занимаемой должности, а уголовное дело направлено в гарнизонный военный суд.