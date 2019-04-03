В Китае решили повысить производство свинины с помощью цифровых технологий

Китайские фермеры решили взять на вооружение систему распознавания лиц, чтобы с ее помощью увеличить производство свинины и обеспечить безопасность продукта.

Все дело в том, что эпидемия африканской чумы свиней вызвала резкое сокращение производства свинины в Китае, где больше всего в мире потребляют мясо.

Кроме того, из-за дефицита этого продукта питания значительно выросли цены.

Как сообщает Daily Mail, искусственный интеллект поможет фермерам составлять досье на каждое животное, документируя весь его жизненный цикл от рождения до смерти.

Система распознавания лиц будет сканировать все характерные черты каждой свиньи, анализировать их и загружать в базу данных.

В досье животного будут указаны идентификационный номер, порода, дата рождения, вес, пол, генетические и поведенческие особенности.

Расположенная в Гуанчжоу фирма Yingzi Technology стала одной из первых компаний, применивших эту технологию, пишет издание.