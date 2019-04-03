Депутат Госдумы предложил сделать ЭКО бесплатным для всех россиянок

С предложением сделать процедуру ЭКО бесплатной для всех нуждающихся в этом россиянок выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

По его словам, сейчас далеко не всем желающим удается получить эту дорогостоящую процедуру и необходимое лечение по квоте.

«Мы считаем, что все это должно быть сделано за счет государства», — приводит слова Нилова АГН «Москва».

Также затронув тему абортов в России, депутат отметил, что их фактическое число гораздо больше, чем приводится в официальных данных. В этой связи он напомнил о внесенном рядом депутатов законопроекте, в котором предлагалось давать женщинам возможность прослушать, как бьется сердце эмбриона, чтобы произвести определенный психологический эффект перед принятием решения. «К сожалению, этот проект отклонили», — заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что москвич, прошедший вместе с женой процедуру экстракорпорального оплодотворения в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, обвинил его сотрудников в подмене пробирок, так как тест ДНК показал, что мужчина не является отцом мальчиков.