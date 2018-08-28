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Предпринимателя обвинили в гибели ребенка, утонувшего в котловане

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© visualhunt.com

В Саратовской области будут судить предпринимателя, по вине которого ребенок утонул в котловане.

Следствием установлено, что котлован был вырыт в поселке Лиманный Ровенского района во время ремонта водопровода, который осуществлялся по муниципальному контракту, заключенному с 47-летним предпринимателем.

По данным следствия, его подчиненные вырыли 14 сентября 2018 года вблизи жилого дома котлован диаметром более пяти метров и глубиной свыше полутора метров. В нарушение правил безопасности котлован оставили без присмотра и без ограды, в результате чего спустя четыре дня туда упал 4-летний мальчик и утонул.

Обвинение предъявлено по статье «Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Свою вину он признал. Уголовное дело направлено в суд.

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