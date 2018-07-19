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Британские истребители перехватили бомбардировщики РФ над Северным морем

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© wikimedia.org

Два истребителя британских королевских ВВС «Тайфун» вылетели в среду, 3 апреля, на перехват российских бомбардировщиков.

Британские самолеты поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые выполняли полет над Северным морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиадиспетчерских служб.

Отмечается, что российские воздушные суда вылетели с авиабазы Оленья в Мурманской области.

Британские истребители сопровождает самолет-заправщик «Вояджер», поднявшийся с авиабазы Брайз Нортон в Англии, отмечает агентство.

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