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Правительство Украины запретило чартерные рейсы в Россию

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В Киеве ввели запрет на совершение нерегулярных авиарейсов между Украиной и Россией, сообщает УНИАН.

Соответствующее постановление было одобрено на заседании кабинета министров Украины.

Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и страной-агрессором, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного Креста и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, — приводит агентство слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Напомним, что с октября 2015 года Украина запретила полеты над своей территорией российским авиакомпаниям, совершающим пассажирские и грузовые перевозки. Тогда же Россия приняла ответные меры в отношении украинских авиакомпаний. Пассажирские поезда еще ходят, но их число значительно сократилось. При этом власти Украины обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

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