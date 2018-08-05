В Китае создают штат клонированных полицейских собак

Китайская биотехническая компания SinoGene заявила о том, что их специалисты планируют заниматься клонированием полицейских собак.

С помощью клонирования обученных военных собак ученые хотят создать новых с такими же качествами и генетической предрасположенностью к службе и обучению.

Первым «полицейским клоном» стала Куньсюнь, клон семилетней полицейской собаки Хуахуанма породы куньминская овчарка, которая была выведена в Китае на основе гибрида собаки и волка.

Эта порода специально создавалась для выполнения различных задач в армии и использовалась для поиска мин, пожарной и спасательной службы.

Куньминские овчарки унаследовали основные черты своих предков — немецких овчарок: они умны и очень уверенны в себе, любознательны и готовы к обучению. Это делает их отлично подходящими для дрессировки.



Хуахуанма за время своей службы помогла раскрыть 12 убийств и принимала участие в расследовании более 20 уголовных преступлений. Три года назад собаку наградили званием заслуженной собаки высшей категории.

К сожалению, срок ее службы подходит к концу, и полиция стала готовить замену.

Для клонирования выбрали именно эту собаку, чтобы сохранить ее превосходные качества. Клонируя особей с хорошими характеристиками, можно не только сохранить их превосходные гены, но также партиями копировать хороших особей, что очень важно для разведения и использования полицейских собак в Китае, — отметил заместитель генерального директора биотехнологической компании SinoGene Чжао Цзяньпин.

Куньсюнь

Ученые уверены, что клонирование прошло успешно, и они будут повторять процедуру снова и снова, чтобы создать штат служебных собак высокого уровня.

Сейчас генетический клон Хуахуанмы — Куньсюнь — уже находится на базе полицейских собак в Куньмине и приступила к тренировкам.