Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обобрал их

Житель китайского города Чжэнчжоу в провинции Хэнань в течение двух лет искусно притворялся богатым и одновременно встречался с 19 девушками, сообщает местный портал Henan.sina.com.

При этом мужчина умудрялся получать у своих любовниц довольно крупные суммы денег.

Мужчина по фамилии Тань выдавал себя то за сына богатых родителей, то за весьма обеспеченного студента аспирантуры. На свидания со своими подружками он ходил в поддельной брендовой одежде и дарил девушкам якобы дорогие, а на самом деле поддельные драгоценности.

Схема получения у любовниц денег была такова. Сначала мужчина просить помочь ему перевести небольшие суммы на счета приятелей, но при этом всегда возвращал деньги.

Однако со временем суммы вырастали, а Тань не только прекращал возвращать деньги, но даже просил своих девушек брать в долг у знакомых.

Как позже рассказала полиции одна из его подруг, она не переживала, так как к тому моменту уже родила ребенка и была уверена, что он на ней женится.

Что интересно, четверо из девушек родили от мошенника детей, еще двое беременны в настоящее время.

В конце марта полиция задержала мужчину, сообщает портал. За два года он обманом получил от «любимых» женщин миллионы юаней.

Тань признался в содеянном и рассказал, что придумал такую схему «заработка» после того, как потерял в 2017 году работу.

В марте, как сообщал «Ридус», житель Китая обманом похитил у незамужней женщины 16,6 миллиона юаней, что равно примерно 2,47 миллиона долларов США.