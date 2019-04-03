Ляшко из мести опубликовал в Сети личные телефоны Зеленского и Коломойского
- 03 апреля 2019, 10:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в соцсети телефоны кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского и руководителя «1+1» Александра Ткаченко.
Таким образом скандальный украинский политик отомстил телеканалу «1+1», поскольку кто-то из его сотрудников обнародовал телефон Ляшко.
Какая-то идиотка с канала слила мой номер телефона в интернет. Уже второй день я получаю тысячи сообщений и звонков со всего бывшего СССР, — сообщил политик на своей странице в Facebook, добавив, что теперь ему придется менять номер, который у него с 1998 года.
Ляшко в ответ выбрал жертвами Зеленского, Коломойского и директора телеканала, отмечает «360».
«Вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!» — заключил раздосадованный политик.
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