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Ляшко из мести опубликовал в Сети личные телефоны Зеленского и Коломойского

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© Михаил Палинчак/ТАСС

Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в соцсети телефоны кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского и руководителя «1+1» Александра Ткаченко.

Таким образом скандальный украинский политик отомстил телеканалу «1+1», поскольку кто-то из его сотрудников обнародовал телефон Ляшко.

Какая-то идиотка с канала слила мой номер телефона в интернет. Уже второй день я получаю тысячи сообщений и звонков со всего бывшего СССР, — сообщил политик на своей странице в Facebook, добавив, что теперь ему придется менять номер, который у него с 1998 года.

Ляшко в ответ выбрал жертвами Зеленского, Коломойского и директора телеканала, отмечает «360».

«Вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!» — заключил раздосадованный политик.

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