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ФСБ возбудила дело в отношении мэра Евпатории

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© vk.com

Уголовное дело возбуждено против мэра Евпатории Андрея Филонова, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Главу городской администрации подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В настоящее время у политика дома и на работе проходят обыски.

Накануне суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение об увольнении Филонова с поста мэра, отмечает издание.

Поводом стало назначение им на должность директора одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской жены.

Андрей Филонов занимает пост мэра Евпатории с ноября 2014 года.

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