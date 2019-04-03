ФСБ возбудила дело в отношении мэра Евпатории
- 03 апреля 2019, 10:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Уголовное дело возбуждено против мэра Евпатории Андрея Филонова, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Главу городской администрации подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В настоящее время у политика дома и на работе проходят обыски.
Накануне суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение об увольнении Филонова с поста мэра, отмечает издание.
Поводом стало назначение им на должность директора одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской жены.
Андрей Филонов занимает пост мэра Евпатории с ноября 2014 года.
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