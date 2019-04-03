ФСБ возбудила дело в отношении мэра Евпатории

Уголовное дело возбуждено против мэра Евпатории Андрея Филонова, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Главу городской администрации подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В настоящее время у политика дома и на работе проходят обыски.

Накануне суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение об увольнении Филонова с поста мэра, отмечает издание.

Поводом стало назначение им на должность директора одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской жены.

Андрей Филонов занимает пост мэра Евпатории с ноября 2014 года.