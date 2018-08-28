Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции

Осужденному в США за кибермошенничество гражданину России Роману Селезневу отказали в апелляции, заявил его адвокат Игорь Литвак. Об этом пишет газета «Известия».

По словам юриста, его подзащитному отказали в апелляции по всем пунктам, поскольку было принято решение, что суд низшей инстанции не совершил каких-либо нарушений.

Адвокат отметил, что «теперь можно надеяться лишь на помилование со стороны президента США или обжалование приговора в Верховном суде».

Однако надо понимать, что Верховный суд принимает к сведению незначительное количество жалоб, — рассказал адвокат в беседе с изданием.

Юрист также отметил, что права Селезнева в той тюрьме, где он находится сейчас, очень ограниченны, поэтому он надеется на перевод в другое пенитенциарное учреждение.

Напомним, 21 апреля прошлого года федеральный окружной суд Сиэтла приговорил Селезнева к 27 годам тюрьмы и выплате 170 млн долларов по обвинениям в кибермошенничестве. За два дня до вынесения приговора россиянин признал вину.

Сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева 5 июля 2014 года задержали в аэропорту столицы Мальдив сотрудники спецслужб США и доставили на остров Гуам, откуда он по решению суда был депортирован в Сиэтл.

