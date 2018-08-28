Момент взрыва в военной академии в Петербурге попал на видео

В Санкт-Петербурге авторегистраторы сразу двух машин, проезжавших по Ждановской улице, зафиксировали взрыв в здании Военно-космической академии имени Можайского днем 2 апреля.

Один из автомобилистов в момент взрыва оказался прямо под окнами академии, и его машину засыпало осколками выбитых окон. Эту запись нашли и опубликовали журналисты местного издания «Фонтанка».

Водитель второго автомобиля ехал немного поодаль, запись из его машины была опубликована в сообществе «Чрезвычайное происшествие».

Напомним, 2 апреля около 13:30 в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. В результате пострадали четыре человека, все они офицеры и преподаватели академии. Трое военнослужащих получили легкие травмы, а четвертый оказался серьезно ранен.

Пострадавшие были оперативно доставлены врачами скорой помощи в клинику Военно-медицинской академии имени Кирова. Угрозы для их жизни нет. Офицер, пострадавший сильнее остальных, находится на искусственной вентиляции легких.

Военная прокуратура начала проверку по факту инцидента. По неофициальной информации, взрывное устройство обнаружили курсанты академии, а преподаватели решили обезвредить его своими силами, так как у преподавателей был опыт разминирования, полученный во время прохождения военной службы. Когда опасную находку начали накрывать бронежилетами, она взорвалась. Мощность бомбы составляла до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.