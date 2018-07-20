Президент Алжира Бутефлика ушел в отставку после 20 лет у власти

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика ушел в отставку после 20 лет у власти, в течение которых он четыре раза подряд занимал высший пост в государстве.

Бутефлика уведомил о своем решении Конституционный совет. Вскоре должно состояться заседание совета для обсуждения прошения экс-президента. Функции главы государства на ближайшие три месяца возьмет на себя спикер Совета нации (сената) Абделькадер Бенсалех. В течение этого периода должны быть назначены и проведены президентские выборы, сообщает ФАН.



«Цель моего решения — успокоить граждан, чтобы они смогли начать переход к лучшему будущему для Алжира», — заявил Бутефлика в своем послании.



На улицах по всей стране по этому поводу наблюдается народное ликование.

Абдель Азиз Бутефлика, которому исполнился 81 год, правил Алжиром с 1999 года. В феврале 2019 года он объявил, что выдвигается на очередной, пятый по счету срок, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В 2013-м Бутефлика перенес инсульт, с тех пор он появлялся на людях всего несколько раз и не произносил публичных речей.

В марте десятки тысяч жителей Алжира вышли на улицы столицы страны, протестуя против планов Бутефлики остаться у власти. Демонстрация в столице страны стала крупнейшей за последние восемь лет, со времен «арабской весны». Шествие было преимущественно мирным, митингующие скандировали «Прощай, Бутефлика!» и несли плакаты с перечеркнутой цифрой пять.

Окончательно уйти в отставку Бутефлика решил после того, как начальник генштаба вооруженных сил страны Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения его от должности.



Выборы в Алжире состоятся 18 апреля. Ранее премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья призвал граждан отказаться от уличных акций протеста и попросил определить имя будущего президента на избирательных участках.