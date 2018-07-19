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Порошенко сообщил о смерти украинской пулеметчицы с позывным Ведьма

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© social media

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о смерти пулеметчицы Яны Червоной, принимавшей участие в конфликте в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины.

«Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить…», — сказано в публикации на странице Порошенко в Facebook.

По сообщениям СМИ, Яна Червоная с позывным Ведьма воевала в Донбассе с сентября 2016 года, хотя дома у нее оставались двое детей и муж.

В 2017 году Украинские СМИ сообщили о гибели от пули снайпера бывшего бойца батальона ополчения Донецкой Народной Республики «Сомали» Анастасии Слободянюк с позывным Белоснежка, которую называли девушкой Гиви — Героя Новороссии Михаила Толстых.

В том же году заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал о появлении в зоне так называемой «Антитеррористической операции» снайперов-ведьм, их жертвой на момент заявления стал один военнослужащий сил ДНР.

В начале марта 2019 года украинские СМИ опубликовали большое интервью с бывшим командиром женского танкового экипажа Светланой Дрюк. В Новороссии она была известна как боевой офицер с позывным Ветерок и героиня документального фильма «Ополченочка», прошедшая путь от санитарки до замкомандира полка. Из этого интервью следовало, что Дрюк разочаровалась в Новороссии и перебралась со своими детьми жить в Киев, однако в Донецке заявили, что она сделала это под давлением украинских спецслужб.

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