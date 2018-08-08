В больнице в Свердловской области ребенка лечили просроченным лекарством

Из-за некачественного оказания медицинской помощи ребенку в больнице в городе Полевском следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области, в реанимационном отделении малолетнему ребенку поставили капельницу с просроченным раствором.

Сотрудники СК планируют допросить родственников ребенка, медиков, руководство больницы, а также изучить соответствующую медицинскую документацию и должностные инструкции.

В сообщении отмечается, что дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как писал ранее «Ридус», в прошлом году в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел по преступлениям, связанным с врачебными ошибками. Это почти на 24% больше, чем в 2017 году.