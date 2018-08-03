Россию оставили без спрея «Септолете плюс»

Спрей для лечения инфекций горла и полости рта «Септолете плюс» больше не будет поставляться в Россию, сообщает Росздравнадзор.

Решение прекратить ввоз лекарства не связано с проблемами качества, эффективности и безопасности препарата, отмечает газета «Известия».

Кроме того, с 1 апреля 2020 года в Россию перестанут поставлять противоопухолевый препарат «Мюстофоран». Компания «Сервье» решила не ввозить препарат по производственным причинам, не имеющим отношения к его безопасности или качеству, приводит сообщение ведомства ТАСС.

При этом отмечается, что благодаря наличию в России большого числа альтернативных методов терапии, отсутствие «Мюстофорана» на российском рынке не скажется на здоровье граждан.

Ранее стало известно, что начиная с апреля Япония прекратит поставки в Россию трех лекарственных препаратов.

Кроме того сообщалось, что в России решили изъять из продажи опасное для сердца лекарство.

