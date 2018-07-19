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СНИЛС стал полностью электронным

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© Артем Геодакян/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета, одним из следствий чего стал перевод страховых номеров индивидуальных лицевых счетов полностью в электронный вид.

«Россиянам больше не будут выдавать привычное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования», — сообщает ФАН со ссылкой на пресс-релиз Пенсионного Фонда России.

Теперь любому новому гражданину РФ сразу после рождения или при вступлении в гражданство будет присваиваться индивидуальный номер СНИЛС. Совершать какие-то действия для его получения больше не нужно, и отказаться тоже нельзя. Именно по этому номеру ПРФ будет оказывать гражданам услуги.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении пожилых россиян, а узнать свой номер СНИЛС можно будет в личном кабинете на сайте ПФР и через приложение для мобильных устройств.

Осенью 2018 года стало известно, что правительство России планирует с 2021 года начать постепенный перевод граждан на электронные паспорта. При этом электронный паспорт объединит несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и прочие личные данные, а его владелец поэтапно получит доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Также будет создан единый реестр данных всех россиян.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему москвичам не стоит полностью полагаться на электронные госуслуги, как в МФЦ теряют личные данные и документы граждан и какие опасности в себе несет удаленная биометрическая идентификация.

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