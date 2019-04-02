Алеся Кафельникова перенесла операцию на Бали

Дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова Алесю прооперировали на Бали.

Об этом она сама сообщила в Instagram, однако о причинах хирургического вмешательства 20-летняя девушка утаила.

При этом Алеся призналась, что следующие две недели проведет дома.

«Сделали мне сегодня операцию, теперь 2 недели не буду выходить из дома», — написала она.

При этом Кафельникова добавила, что пока лежала, разобрала старые дэмки. «И вот одна из любимых, думаю, выставить или нет», — прокомментировала Алеся опубликованное видео в Instagram.

Подписчики с энтузиазмом восприняли ее творчество, назвав песню «крутой» и «шедевром». Правда, нашелся один суровый критик, написавший, что «поет она так себе».

Как отмечает РЕН ТВ, Кафельникова уехала из России после громких скандалов со своим отцом.

Ранее она призналась в употреблении наркотиков, объяснив, что ее подтолкнуло к этому тяжелое расставание с Никитой Новиковым — сыном известного ресторатора Аркадия Новикова.

В августе 2017 года Евгений Кафельников намекнул на наркозависимость дочери, опубликовав в Twitter странное сообщение: «Я попал в „ад“! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл… Наркотики». В тот же день дочь теннисиста заявила, что у нее все хорошо, а отец написал не о ней. Правда, перед этим в СМИ появилась информация, что модель попала в реанимацию.