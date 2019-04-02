Ребёнок, лежащий в кольцах семиметрового питона, ужаснул соцсети

В Сеть попало видео, на котором маленький индонезийский мальчик играет с гигантским питоном. При этом рептилия пытается уползти, а босоногий ребёнок хватает смертоносного питона за голову и тянет его назад. Периодически мальчишка укладывается в кольца змеи и радостно смеётся. Рядом с ребёнком не видно никого из взрослых.

Питоны — неядовитые змеи, однако они могут с лёгкостью удушить человека в своих смертельных объятиях. Интернет-пользователи, посмотревшие видео, резко осудили родителей ребёнка, позволяющих малышу играть со столь опасными для жизни животными.

Что, чёрт возьми, не так с людьми !!?

Ок, это снова происходит! Сначала это были родители-идиоты с крокодилом, а теперь идиоты с питоном. Когда питон посмотрит на этого ребёнка как на следующий приём пищи и выжмет из него жизнь, тогда они захотят убить змею за её естественные инстинкты. Эти очень отсталые люди могут навредить своим детям. Боже мой! Есть другие способы контролировать свою популяцию, не нужно скармливать своих детей животным. Пожалуйста!!!

Как нелепо! Это безопасно, пока змею что-то не потревожит, непреднамеренный толчок, например или ещё хуже, пока он не проголодался. Я давно не видел ничего настолько глупого.

Сетчатый питон такого размера может легко съесть этого ребенка. Его нужно хорошо кормить! И хотя эта змея не показывает каких-либо текущих признаков агрессии по отношению к ребёнку, но это может измениться в любой момент! Эта дружба должна быть немедленно прекращена, а питон должен быть возвращён в дикую природу.

У людей в Индонезии нет мозгов, так как нет системы образования, поэтому я думаю, что мы не можем судить об этом безумии ... !!!!!!!!

Заголовок будущего: Ошеломленные родители не могут поверить, что их спокойный питон съел их малыша... Питон никогда никого не атаковал...

Бедный бедный малыш. Какая глупость так рисковать жизнью ребёнка. Ради лайков?!

Безответственное воспитание детей.

Это не первый случай, когда индонезийские дети, играющие со смертоносными питонами, попадают на видео.



Ранее «Ридус» писал, как соцсети поразила маленькая девочка, играющая с огромным жёлтым питоном. Тогда интернет-пользователи также очень бурно отреагировали на видео, заявив, что родителей нужно немедленно призвать к ответу.



А также мы публиковали фото малыша, который лежит в кольцах питона и беззаботно смеётся. Пользователи соцсетей также обругали родителей ребёнка за безответственность.