найти ×
   
  • USD +0.06
    65.47
  • EUR -0.18
    73.32
СохранитьСохранено0
×

102632

Не сумевшая подтвердить источник доходов чиновница лишилась 1,25 млн рублей

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

Бывшая замначальника отдела ИФНС Сормовского района Нижнего Новгорода не смогла подтвердить источник своих доходов, в результате чего у нее изъяли 1,25 млн рублей.

Эти средства будут обращены в доход государства, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как пишет newsnn.ru, данные в представленных чиновницей справках о доходах и расходах в 2015—2017 годах не соответствовали ее реальным доходам. Дело в том, что потраченная на приобретение квартиры и земельных участков сумма значительно превысила общий доход госслужащей и ее мужа за указанный период.

Супруги так и не смогли предоставить полные и достоверные сведения, подтверждающие законность получения более 1,25 млн рублей. В итоге прокуратура предъявила иск об изъятии этих средств, а суд удовлетворил требования надзорного органа.

«В ходе рассмотрения представления прокурора чиновница уволилась по собственному желанию», — отмечает издание.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
8031983читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
31548298читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

321704584читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

6026230читать позжечитаю позже