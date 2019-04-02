Не сумевшая подтвердить источник доходов чиновница лишилась 1,25 млн рублей
- 02 апреля 2019, 19:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывшая замначальника отдела ИФНС Сормовского района Нижнего Новгорода не смогла подтвердить источник своих доходов, в результате чего у нее изъяли 1,25 млн рублей.
Эти средства будут обращены в доход государства, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Как пишет newsnn.ru, данные в представленных чиновницей справках о доходах и расходах в 2015—2017 годах не соответствовали ее реальным доходам. Дело в том, что потраченная на приобретение квартиры и земельных участков сумма значительно превысила общий доход госслужащей и ее мужа за указанный период.
Супруги так и не смогли предоставить полные и достоверные сведения, подтверждающие законность получения более 1,25 млн рублей. В итоге прокуратура предъявила иск об изъятии этих средств, а суд удовлетворил требования надзорного органа.
«В ходе рассмотрения представления прокурора чиновница уволилась по собственному желанию», — отмечает издание.
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