ВС РФ признал законным недопуск владельца офшора Грудинина в Госдуму

Верховный суд России отклонил жалобу КПРФ на определение о возврате заявления об оспаривании действий Центризбиркома, который отказал в передаче принадлежащего ранее нобелевскому лауреату Жоресу Алферову мандата депутата Госдумы бизнесмену Павлу Грудинину.

«Определение Верховного суда оставлено без изменения», — сообщили изданию РАПСИ в пресс-службе суда.

На прошлой неделе член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил, что теоретически Центральная избирательная комиссия допускает возможность передачи мандата Грудинину, если 139 человек, идущих в списке перед бизнесменом, откажутся от предложенного им депутатского кресла.

При этом, отметил Шевченко, Грудинину вряд ли удастся получить место в нижней палате парламента, поскольку ранее предприниматель грубо нарушил закон, солгав членам Центральной избирательной комиссии об отсутствии у него зарубежных счетов и белизского офшора.

Политолог Анна Федорова сообщила в интервью «Ридусу», что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пытаясь обеспечить предпринимателя креслом депутата Госдумы, выполняет взятые на себя перед Павлом Грудининым обязательства.

Причем обязательства эти имеют, судя по всему, финансовый характер. Грудинин является одним из тех, кто финансирует КПРФ. Мандат ему нужен из-за бракоразводного процесса с супругой: Павел Грудинин стремится оставить жену у разбитого корыта, — уверена Федорова.

Павел Грудинин переживает сейчас очень сложный бракоразводный процесс со своей супругой Ириной. Материальное состояние Грудинина оценивается в сумму от 60 до 120 миллиардов рублей, и жена предпринимателя претендует на львиную часть этого богатства.