Опубликовано видео с ребенком, застрявшим в грязи по дороге в школу

В Малоярославце направлявшийся в школу мальчик застрял в грязи и не мог самостоятельно оттуда выбраться.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как вызволить ребенка из грязевого плена пытается его отец. Он лопатой выкапывает землю, в которой увязли ноги его сына.

В итоге мужчине с большим трудом удалось вытащить мальчика. При этом один ботинок все-таки остался погребенным в грязевой каше.

По словам автора видео Владимира Заболотского, ботинок так и не нашли.

«У нас такие замечательные дороги, что дети, идя в школу, берут с собой саперную лопатку, чтобы в случае, если застрянешь в грязи, можно было быстро себя откопать и в школу не опоздать», — приводит его слова kp40.ru.

Горожане, проживающие на улице Старая Садовая, где произошел этот случай, давно жалуются на то, что у них перекопали всю дорогу. Они утверждают, что передвигаться по улице стало практически невозможно, пишет издание.

Побывавший на улице замглавы администрации города Владимир Кузин пообещал, что дорогу начнут приводить в порядок в конце апреля, так как раньше это сделать невозможно из-за подвижности грунтов.

Как сообщал ранее «Ридус», глава администрации Цивильского района Чувашской Республики Андрей Павлов раскритиковал Общероссийский народный фронт (ОНФ) за чрезмерное внимание к утопающей в грязи детской площадке. Скандал вокруг неблагоустроенной детской площадки, на которую потратили 6 миллионов рублей, разыгрался после того, как школьника там «засосало» в грязь. Отцу пришлось вытаскивать мальчика из «плена», и это сняли на видео активисты ОНФ.