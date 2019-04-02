Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро

Столичные власти утвердили названия четырех строящихся станций метро.

Они будут называться «Коммунарка», «Мнёвники», «Карaмышевская» и «Внуково».

Станции появятся на трех линиях столичной подземки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

«Коммунарку» — будущую конечную станцию Сокольнической линии — планируют открыть в нынешнем году.

«Мнёвники» и «Кармышевская» — строящиеся станции Большой кольцевой линии.

Станция «Внуково» Калининско-Солнцевской линии пока находится на стадии проектирования, она должна появиться на территории международного аэропорта Внуково.