Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро
- 02 апреля 2019, 15:05
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Столичные власти утвердили названия четырех строящихся станций метро.
Они будут называться «Коммунарка», «Мнёвники», «Карaмышевская» и «Внуково».
Станции появятся на трех линиях столичной подземки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
«Коммунарку» — будущую конечную станцию Сокольнической линии — планируют открыть в нынешнем году.
«Мнёвники» и «Кармышевская» — строящиеся станции Большой кольцевой линии.
Станция «Внуково» Калининско-Солнцевской линии пока находится на стадии проектирования, она должна появиться на территории международного аэропорта Внуково.
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