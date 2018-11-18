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Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

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© EPA/OLEG PETRASIUK/ТАСС

Кандидат в президенты Украины от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в фальсификации выборов.

Могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы. И они были не просто сфальсифицированы, они были искажены, — заявила политик во время пресс-конференции.

В то же время она сказала, что не будет оспаривать результаты выборов в суде, сообщает «Укринформ».

Тимошенко по итогам первого тура голосования оказалась на третьем месте, отмечает РЕН ТВ.

В ЦИК Украины заявили, что во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. По мнению социологов, избиратели проигравших в первом туре кандидатов предпочтут отдать свои голоса за Зеленского.

В России промежуточные итоги выборов оценивают противоречиво, но без особого восторга.

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