В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика

В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.

Как рассказал CNN президент итальянской экологической организации SeaMe Лука Биттау, в желудке животного нашли мусорные пакеты, рыболовные сети, трубки для подводного плавания и даже упаковку с жидкостью для посудомоечной машины, на которой можно было разобрать штрих-код и марку.

По его словам, ветеринары пришли к выводу, что эта восьмиметровая самка была беременна впервые. Находившийся в ее теле двухметровый детеныш погиб раньше.

Биттау отметил, что точная причина смерти животного будет определена после гистологических и токсикологических исследований, проведенных ветеринарами в Падуе, на севере Италии.

«Есть ли еще люди, говорящие, что это не важные проблемы? Для меня они есть, и они являются приоритетами», — написал министр окружающей среды Италии Серхио Коста в связи с произошедшим написал на своей странице в Facebook.

