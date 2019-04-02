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На астероиде Бенну обнаружили 52-метровый валун

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  • 02 апреля 2019, 11:46
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Космический зонд NASA OSIRIS-REx прислал на Землю новые фото Бенну — астероида, который, возможно, в будущем столкнется с Землей. Но вероятность этого события крайне низка.

На этот раз аппарат увидел на поверхности астероида 52-метровый валун. Благодаря современным камерам и мощным передатчикам снимки быстро отправили на Землю.

Из полученных снимков ученые составили фотографию, которую вы можете видеть ниже. Валун высотой 52 метра находится на Южном полушарии астероида Бенну и может быть потенциально опасен для будущей высадки аппарата.

Валун уходит вглубь астероида и, как предполагают ученые, может являться частью одного из родительских объектов, из которых сформировался астероид.

Сейчас зонд OSIRIS-REx исследует Бенну: так ученые получат возможность выбрать место для высадки аппарата на поверхность астероида, чтобы тот смог собрать пробу грунта.

Так как поверхность Бенну практически полностью усыпана мелкими и крупными валунами, найти подходящее место для посадки будет непросто, считают астрономы.

Снимок, присланный на Землю, был сделан во время финальной фазы сближения с астероидом 1 и 2 декабря.

Напомним, что OSIRIS-REx — это межпланетная космическая станция, главной целью которой является сбор грунта с астероида Бенну. Станцию запустили в сентябре 2016 года, а к своей цели она прибыла в декабре 2018-го.

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