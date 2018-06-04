найти ×
   
  • USD +0.06
    65.47
  • EUR -0.18
    73.32
СохранитьСохранено0
×

-102643

В Москве предъявили обвинение мужчине, совратившему двух девочек

Small default

© sledcom.ru

В столице предъявлено обвинение мужчине, который угрозами привел в свою квартиру двух четырнадцатилетних девочек и совершил над ними насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении 37-летнего москвича.

Следствие собирается просить суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

Ранее паблик Baza сообщил, что в понедельник, 1 апреля, пьяный мужчина, бывший сотрудник полиции, угрожая и применяя силу, завел двух двоюродных сестер в свою квартиру на юго-востоке Москвы.

В районе Волжского бульвара прохожие обратили внимание на мужчину, заводящего девочек в подъезд жилого дома, и сообщили правоохранителям.

Когда полицейские вошли в квартиру, обе девочки были практически полностью раздеты. Мужчина угрожал им ножом и отверткой.

Как они рассказали позже, он повторял, что они теперь его рабыни и должны исполнять любые приказы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
51022630читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
8031983читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4237358читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

18349373читать позжечитаю позже