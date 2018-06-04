В Москве предъявили обвинение мужчине, совратившему двух девочек

В столице предъявлено обвинение мужчине, который угрозами привел в свою квартиру двух четырнадцатилетних девочек и совершил над ними насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении 37-летнего москвича.

Следствие собирается просить суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

Ранее паблик Baza сообщил, что в понедельник, 1 апреля, пьяный мужчина, бывший сотрудник полиции, угрожая и применяя силу, завел двух двоюродных сестер в свою квартиру на юго-востоке Москвы.

В районе Волжского бульвара прохожие обратили внимание на мужчину, заводящего девочек в подъезд жилого дома, и сообщили правоохранителям.

Когда полицейские вошли в квартиру, обе девочки были практически полностью раздеты. Мужчина угрожал им ножом и отверткой.

Как они рассказали позже, он повторял, что они теперь его рабыни и должны исполнять любые приказы.