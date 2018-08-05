В Волгограде из-за обвала грунта погибли два человека
- 02 апреля 2019, 09:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Волгограде двое местных жителей погибли в результате обвала грунта.
Мужчины занимались поиском металла, чтобы потом продать его в качестве лома.
Инцидент произошел на берегу Волги около завода «Красный Октябрь» в понедельник, 1 апреля.
Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчин и констатировали их смерть.
В руководстве предприятия Волгограда подчеркнули, что покойные не являлись их сотрудниками и неизвестно, как они оказались на закрытой территории, сообщает местное издание «Актуальные новости».
В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку.
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