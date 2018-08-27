На Урале на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку с крыши детского сада упали снег с наледью и два деревянных бруска, сообщает URA.RU.

В этот момент ребенок вместе с мамой выходил из здания.

Как рассказали агентству в районной прокуратуре, девочку доставили в больницу, у нее диагностирован ушиб мягких тканей головы.

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля.

В настоящее время прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение, отмечает kp.ru.