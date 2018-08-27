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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее весеннее тепло

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу придет настоящее весеннее тепло, сообщает ТАСС.

По его словам, теплая погода до 15 градусов выше нуля ожидается в Москве во второй половине апреля.

Синоптик отметил, что на текущей неделе температура воздуха в столице будет около нормы — примерно 1—3 градуса ниже нуля ночью и 6—8 градусов тепла днем.

При этом со вторника до четверга будет солнечно, а к пятнице антициклон принесет в столицу небольшие осадки, — приводит агентство слова Вильфанда.

В выходные, 6 и 7 апреля, столбик термометра поднимется до 4—9 градусов тепла, осадков не будет, добавил метеоролог.

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