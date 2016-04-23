Минфин пополнит Налоговый кодекс новыми главами

На портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы опубликован законопроект Минфина о кодификации неналоговых платежей. Этот законопроект дополняет Налоговый кодекс пятью новыми главами.

«Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе», — пишет газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что тем самым ведомство реализует свое давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения крупнейших предпринимательских объединений, включая Российский союз промышленников и предпринимателей.



Предприниматели просили у президента и правительства отсрочки этого шага, указывая, что кодификация неналоговых платежей приведет к росту фискальной и административной нагрузки на бизнес, однако инициатива считается одним из ключевых направлений работы Минфина.



Накануне стало известно, что из-за нового проекта Минфина могут подорожать сладкие напитки — заместитель министра финансов Илья Трунин направил в аппарат правительства предложение об отмене пониженной ставки НДС на напитки с повышенным содержанием сахара, в том числе фруктовые соки для детского питания.

Ранее «Ридус» рассказывал, почему в России буксует «мусорная реформа», а повышение платежей за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов не привело к улучшению экологической обстановки.