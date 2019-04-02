Родня отравленного в Солсбери Скрипаля пострадала в драке в Ярославле

Виктория Скрипаль, племянница отравленного ровно год назад в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, получила удар в лицо во время драки в ТСЖ в Ярославле. Виктория зашла к коммунальщикам со своим мужем и ввязалась в конфликт.

«Сама Виктория утверждает, что нападение совершил один из сотрудников товарищества. Он нанес женщине удары ногой в живот и рукой в лицо, также пострадал муж Виктории Арсений (ему сломали палец)», — сообщает «Московский комсомолец».



С чего начался конфликт и кто был зачинщиком драки пока неясно, но Виктория утверждает, что нападение сопровождалось оскорблениями в адрес ее дяди Сергея Скрипаля, который перед историей с отравлением попросил политического убежища в Великобритании.

Адвокат Виктории Юлия Вербицкая рассказала журналистам, что готовит заявление об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести по 112 статье уголовного кодекса.



Есть у родни Сергея Скрипаля и другие проблемы. В конце февраля мать экс-полковника попросила признать своих сына и внучку Юлию пропавшими без вести. В случае если уехавших в Великобританию Скрипалей признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака.

Сама Виктория Скрипаль неоднократно заявляла, что считает Сергея и Юлию Скрипаль похищенными британскими спецслужбами.