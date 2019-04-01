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У Тимошенко появился шанс выйти во второй тур вместо Порошенко

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© EPA/TASS

На президентских выборах на Украине после обработки Центральной избирательной комиссией 94,4% протоколов разрыв между результатами действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сократился до 2,55%.

По общедоступным данным ЦИК Украины, Порошенко набирает 15,94% голосов, а Тимошенко — 13,39%. Показатель лидера выборной кампании Владимира Зеленского — 30,22%. Эти результаты не окончательные.

Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур. До участия в нем, согласно украинскому законодательству, будут допущены лишь два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Таким образом, Тимошенко и Порошенко оспаривают друг у друга право пройти во второй тур.

Накануне в штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов, так как показатели Петра Порошенко там считают сфальсифицированными. Юлия Тимошенко призвала своих сторонников добиваться справедливого результата, однако какие конкретно действия может предпринять ее штаб пока неясно. Известно лишь, что с 31 марта возбуждено 66 уголовных дел по фактам нарушений в ходе выборов президента Украины.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель по телефону уже поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов, а Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила президента и Владимира Зеленского на дебаты.

Эксперты Киевского международного института социологии предсказали победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. По мнению социологов, избиратели проигравших в первом туре кандидатов предпочтут отдать свои голоса за Зеленского. В России промежуточные итоги выборов оценивают противоречиво, но без особого восторга.

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