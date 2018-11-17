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Боец MMA умер после нокаута

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© Facebook.com

Отправленный в нокаут бразильский боец MMA Матеуш Фернандеш умер в больнице спустя несколько часов, сообщает MMA Fighting.

Так уж случилось, что бой с участием этого 22-летнего спортсмена открывал турнир Remulus Eight.

Во время поединка Фернандеш пропустил несколько мощных ударов соперника, один из которых был нанесен бразильцу, когда он уже оказался на канвасе. После этого рефери остановил поединок из-за технического нокаута.

Фернандеша экстренно госпитализировали, однако в больнице у него остановилось сердце.

По информации, имеющейся у издания, боец скончался в результате употребления наркотиков, а не от полученных ударов. Известно, что Фернандеш был участником программы помощи наркозависимым.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане скончался бывший боец ММА Хамис Мамедов. По словам брата спортсмена, он простудился, выйдя на холодный воздух после сауны.

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