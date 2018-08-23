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УАЗ пообещал сделать «Русский Прадо» к 2020 году

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© пресс-служба компании УАЗ

Ульяновский автозавод в 2020 году намерен выпустить автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado. Об этом заявил гендиректор и основной владелец компании Sollers Вадим Швецов.

«Бренд УАЗ — очень нишевый. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться в нескольких кузовах: внедорожник, пикап, кузов „профи“ и фургончик», — цитирует Швецова ФАН. «Это новая платформа с новыми агрегатами, новыми решениями, новыми кузовами. Поэтапно все эти типы кузовов на новой платформе будут запущены. Никакого отношения к „Хантеру“ и „Буханке“ это иметь не будет», — добавил он.

Стоимость «Русского Прадо» составит около 1,5 миллиона рублей. В настоящее время внедорожник УАЗ «Патриот» в начальной комплектации «Классик Fleet» стоит 794 900 рублей.

На днях с брендом УАЗ произошло еще одно необычное событие — пикап этой марки был выбран для съемок сериала итальянского режиссера Паоло Соррентино «Новый Папа». Пикап УАЗ будет использован в качестве автомобиля главы Католической церкви.

Новость похуже: в середине марта появились новые прайс-листы Ульяновского автомобильного завода, и модели УАЗ «Патриот» и «Пикап» по сравнению с машинами 2018 года стали дороже на 12−21 тысячу рублей. Правда, при этом получили дополнительные комплектации.

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