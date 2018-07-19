10 забавных комиксов о том, как кот Степан встречает весну

Российский художник Bird Born нарисовал новую серию иллюстраций о коте Степане и его подружке Марии. На этот раз сладкая хвостатая парочка встречает долгожданную весну и радуется солнцу, теплу и предвкушению счастья. И пусть эти иллюстрации точно настроят вас на романтический весенний лад и поднимут вам настроение.

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А вы радуетесь весне?