10 забавных комиксов о том, как кот Степан встречает весну
- 01 апреля 2019, 19:35
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Российский художник Bird Born нарисовал новую серию иллюстраций о коте Степане и его подружке Марии. На этот раз сладкая хвостатая парочка встречает долгожданную весну и радуется солнцу, теплу и предвкушению счастья. И пусть эти иллюстрации точно настроят вас на романтический весенний лад и поднимут вам настроение.
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А вы радуетесь весне?
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