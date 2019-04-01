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Московские полицейские задержали 18 разыскиваемых таксистов

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Сотрудники столичной полиции задержали 18 водителей такси, которые находились в розыске.

Такого результата удалось добиться в ходе оперативно-профилактических мероприятий, которые проходили в Москве с 20 по 29 марта.

Они проводились с целью обеспечения безопасности при перевозке пассажиров. Кроме того, правоохранители проверяли деятельность таксистов на соответствие с законом, а также выявляли и пресекали нарушения миграционного законодательства, сообщается на сайте столичного главка МВД.

В итоге было проверено 11 393 водителя такси, 3 698 из которых были поставлены на учет, а 898 привлечены к административной ответственности.

Полицейские также выявили 31 и раскрыли 43 преступления, совершенных таксистами, говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» писал о том, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», проходившего 13—14 марта, сотрудники ФСИН, МВД РФ и полиции стран СНГ задержали более 1,2 тысячи человек.

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