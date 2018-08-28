Пьяный москвич ударил полицейского и натравил на него овчарку

На юге столицы 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского, причинив ему телесные повреждения.

Вечером 29 марта в полицию поступила информация о том, что во дворе на ул. Судостроительная неадекватный гражданин выгуливает немецкую овчарку без намордника.

На замечание стражей порядка тот внезапно ударил кулаком в лицо старшего сержанта полиции, а после этого спустил собаку с поводка. В результате она укусила полицейского в область паха.

«К мужчине применили физическую силу и надели на него наручники, а собаке распылили в морду слезоточивый газ», — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

С ушибами лица и прикушенной гематомой в области паха пострадавшему полицейскому пришлось обратиться за помощью в поликлинику.

На владельца овчарки заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде.