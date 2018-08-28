Пьяный москвич ударил полицейского и натравил на него овчарку
- 01 апреля 2019, 18:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На юге столицы 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского, причинив ему телесные повреждения.
Вечером 29 марта в полицию поступила информация о том, что во дворе на ул. Судостроительная неадекватный гражданин выгуливает немецкую овчарку без намордника.
На замечание стражей порядка тот внезапно ударил кулаком в лицо старшего сержанта полиции, а после этого спустил собаку с поводка. В результате она укусила полицейского в область паха.
«К мужчине применили физическую силу и надели на него наручники, а собаке распылили в морду слезоточивый газ», — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.
С ушибами лица и прикушенной гематомой в области паха пострадавшему полицейскому пришлось обратиться за помощью в поликлинику.
На владельца овчарки заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В качестве меры пресечения ему выбрана подписка о невыезде.
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