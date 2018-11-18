Мошенник пообещал россиянину вывезти его к боевикам в Сирию за 400 тысяч

Житель Нового Уренгоя отдал 400 тысяч рублей мошеннику, пообещавшему ему организовать выезд в Сирию с целью вступления в ряды запрещенной международной террористической организации.

Поскольку условия договора не были выполнены, обманутый мужчина обратился 31 января в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ходе следствия было установлено, что местный житель передал осенью 2017 года 400 тысяч рублей гражданину, который пообещал вывезти его к боевикам в Сирию.

«Злоумышленник не выполнил условия договоренности, в дальнейшем потратил денежные средства на собственные нужды, причинив тем самым заявителю ущерб в крупном размере», — говорится в сообщении.

В феврале сотрудники МВД и ФСБ пресекли мошенническую деятельность жителя Нового Уренгоя, занимавшегося противозаконными действиями. Недавно Приволжский окружной военный суд признал его виновным в содействии террористической деятельности.