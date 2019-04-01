Опрос выявил любимых юмористов россиян

По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ в преддверии Международного дня смеха, были названы любимые юмористы россиян.

Большинство респондентов (21%) отдали предпочтение Михаилу Задорнову, 20% опрошенных проголосовали за Евгения Петросяна, а еще 9% признали лучшим Михаила Жванецкого.

При этом молодежи в возрасте от 18 до 24 лет больше всего нравятся шутки резидентов Comedy Club Павла Воли (20%) и Гарика Харламова (14%).

И лишь по 5% россиян назвали своими любимыми юмористами Максима Галкина, Владимира Винокура и Ефима Шифрина.

Данные опроса также свидетельствуют о том, что юмористические программы смотрят в России 59% респондентов. Причем каждый четвертый (25%) уделяет им внимание несколько раз в неделю.

Большую часть аудитории таких передач составляют люди старшего поколения (69% среди 60 лет+).

Как отмечает «Взгляд», россияне по-прежнему любят творчество Михаила Задорнова, хотя он скончался в ноябре 2017 года.

В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, пишет ФАН.