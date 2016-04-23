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25 доказательств, что голдендудли — идеальные семейные собаки

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  • 01 апреля 2019, 16:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Однажды один заводчик решил узнать, что будет, если смешать добродушный характер золотистого ретривера и очаровательные кудри пуделя, и получил новую породу собак — голдендудль. Эти большие, спортивные, умные, активные, жизнерадостные и добрые собаки легко становятся лучшими друзьями для семей с детьми, потому что обожают малышей и терпят все их капризы, а ещё эти псы считаются гипоаллергенными. Гордые владельцы регулярно делятся забавными снимками голдендудлей в интернете. Собрали самые смешные и милые кадры.

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Хотели бы завести у себя дома такого мохнатого великана?

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