Возмущенные жители привезли к администрации Рязани гроб с покойницей
- 01 апреля 2019, 14:58
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Рязани местные жители приехали к зданию городской администрации на ритуальном микроавтобусе вместе с гробом усопшей.
Таким радикальным образом коллеги и родственники покойной — предпринимательницы Ирины Фокиной — провели перед ее похоронами пикет с требованием наказать виновных в ее смерти.
По словам ее мужа Виктора Фокина, причиной смерти супруги, скончавшейся в минувший четверг, 28 марта, стал стресс из-за конфликта с чиновниками.
Он рассказал «Рязанской газете», что последний год ее и ее компанию, занимавшуюся пассажирскими перевозками, «гнобили». На женщину подали в суд, обвинив в незаконном ведении бизнеса. Предпринимательница умерла на 52-м году жизни.
В феврале, как сообщал «Ридус», жительница Самары из-за отсутствия средств не смогла похоронить бывшего гражданского мужа на городском кладбище «Рубежное» и привезла гроб с покойником к зданию самарского правительства.
Хотят 50 тысяч. Я одна ращу ребенка. Каким образом я могу найти такие деньги? Нам не дают это сделать, на кладбище не пускают, — заявила тогда женщина.
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