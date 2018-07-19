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Возмущенные жители привезли к администрации Рязани гроб с покойницей

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© youtube.com

В Рязани местные жители приехали к зданию городской администрации на ритуальном микроавтобусе вместе с гробом усопшей.

Таким радикальным образом коллеги и родственники покойной — предпринимательницы Ирины Фокиной — провели перед ее похоронами пикет с требованием наказать виновных в ее смерти.

По словам ее мужа Виктора Фокина, причиной смерти супруги, скончавшейся в минувший четверг, 28 марта, стал стресс из-за конфликта с чиновниками.

Он рассказал «Рязанской газете», что последний год ее и ее компанию, занимавшуюся пассажирскими перевозками, «гнобили». На женщину подали в суд, обвинив в незаконном ведении бизнеса. Предпринимательница умерла на 52-м году жизни.

В феврале, как сообщал «Ридус», жительница Самары из-за отсутствия средств не смогла похоронить бывшего гражданского мужа на городском кладбище «Рубежное» и привезла гроб с покойником к зданию самарского правительства.

Хотят 50 тысяч. Я одна ращу ребенка. Каким образом я могу найти такие деньги? Нам не дают это сделать, на кладбище не пускают, — заявила тогда женщина.
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