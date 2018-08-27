В Белоруссии задержали россиян, перевозивших нелегалов в ЕС

В Белоруссии задержали четверых россиян, причастных к организации канала нелегальной миграции в страны Евросоюза.

Кроме того, во время совместной спецоперации белорусских и российских пограничников задержаны десять нелегальных мигрантов из Индии и Шри-Ланки.

Оперативники остановили на приграничной территории в ночь с 27 на 28 марта автомобиль Ford Transit, в котором находились двое граждан РФ, двое граждан Индии и восемь — Шри-Ланки.

У уроженцев Южной Азии не было документов на пребывание в Белоруссии, отмечается на сайте республиканского Госпогранкомитета (ГПК).

Вскоре были задержаны еще двое россиян, причастных к организации канала незаконной миграции. Нелегалов планировалось переправить в Литву.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.