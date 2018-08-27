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В Белоруссии задержали россиян, перевозивших нелегалов в ЕС

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© gpk.gov.by

В Белоруссии задержали четверых россиян, причастных к организации канала нелегальной миграции в страны Евросоюза.

Кроме того, во время совместной спецоперации белорусских и российских пограничников задержаны десять нелегальных мигрантов из Индии и Шри-Ланки.

Оперативники остановили на приграничной территории в ночь с 27 на 28 марта автомобиль Ford Transit, в котором находились двое граждан РФ, двое граждан Индии и восемь — Шри-Ланки.

У уроженцев Южной Азии не было документов на пребывание в Белоруссии, отмечается на сайте республиканского Госпогранкомитета (ГПК).

Вскоре были задержаны еще двое россиян, причастных к организации канала незаконной миграции. Нелегалов планировалось переправить в Литву.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

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Минздрав извинился за слова чиновника о пенсионерах в больницах

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© dt.samregion.ru

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали слова заместителя министра Михаила Мальцева. Ранее он заявил, что российские пенсионеры ложатся в больницу, чтобы отдохнуть и сэкономить на продуктах.

«Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние извинения за высказывание Мальцева Михаила», — приводит сообщение ведомства Progorod59.ru.

В Минздраве добавили, что глава ведомства Оксана Мелехова «проведет работу в этом направлении» со всеми сотрудниками.

Ранее в Пермском краевом отделении ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодежи) сообщили, что в регионе планируют объединить Александровскую городскую больницу и Березниковскую. При этом в Александровской произойдет сокращение сотрудников и койко-мест, а круглосуточное лечение будет отменено. В больнице останется только дневной стационар. Больницу поселка Всеволодо-Вильва закроют.

15 марта в поселке Яйва прошли общественные слушания по этому поводу. Объясняя необходимость оптимизации, замминистра здравоохранения Михаил Мальцев заявил, что пенсионеры ложатся в больницу, чтобы «экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Чиновник добавил, что «по ночам в больнице не лечат», а сотрудники «просиживают часы».

Высказывания чиновников часто вызывают возмущение россиян. В ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики из Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «в принципе ничего не должно» молодежи.

В январе врио мэра Белгорода во время встречи с горожанами посоветовал пенсионеру, который его не расслышал, использовать слуховой аппарат.

А чиновница из Самары предложила матерям-одиночкам разводить огород, чтобы обеспечить детей продуктами.

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