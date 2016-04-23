найти ×
   
  • USD +0.68
    65.42
  • EUR +0.77
    73.50
СохранитьСохранено0
×

-101001

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Small default

© МВД

Глава МВД Ингушетии подал заявление об отставке, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

Министр внутренних дел Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением, — рассказал собеседник агентства.

Источник не назвал причины отставки. Агентство отмечает, что пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В то же время в пресс-службе республиканского МВД подтвердили, что Кава в настоящее время находится в отпуске.

На пост главы МВД республики Кава был назначен в мае 2017 года, напоминает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в среду, 27 марта, в ходе провокаций со стороны митингующих в столице Ингушетии Магасе получили ранения десять сотрудников полиции.

Участники протеста в Магасе требовали от действующего главы региона Юнусбека Евкурова отменить рассмотрение местным парламентом законопроекта «О референдуме в Республике Ингушетия». При этом ранее Евкуров инициировал по этому законопроекту широкую общественную дискуссию, а также распорядился отправить его на доработку.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00125

Минздрав извинился за слова чиновника о пенсионерах в больницах

Small d49ce180e6

© dt.samregion.ru

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали слова заместителя министра Михаила Мальцева. Ранее он заявил, что российские пенсионеры ложатся в больницу, чтобы отдохнуть и сэкономить на продуктах.

«Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние извинения за высказывание Мальцева Михаила», — приводит сообщение ведомства Progorod59.ru.

В Минздраве добавили, что глава ведомства Оксана Мелехова «проведет работу в этом направлении» со всеми сотрудниками.

Ранее в Пермском краевом отделении ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодежи) сообщили, что в регионе планируют объединить Александровскую городскую больницу и Березниковскую. При этом в Александровской произойдет сокращение сотрудников и койко-мест, а круглосуточное лечение будет отменено. В больнице останется только дневной стационар. Больницу поселка Всеволодо-Вильва закроют.

15 марта в поселке Яйва прошли общественные слушания по этому поводу. Объясняя необходимость оптимизации, замминистра здравоохранения Михаил Мальцев заявил, что пенсионеры ложатся в больницу, чтобы «экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Чиновник добавил, что «по ночам в больнице не лечат», а сотрудники «просиживают часы».

Высказывания чиновников часто вызывают возмущение россиян. В ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики из Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «в принципе ничего не должно» молодежи.

В январе врио мэра Белгорода во время встречи с горожанами посоветовал пенсионеру, который его не расслышал, использовать слуховой аппарат.

А чиновница из Самары предложила матерям-одиночкам разводить огород, чтобы обеспечить детей продуктами.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
11249163читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
1138259читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

31548170читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30514047читать позжечитаю позже