Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии подал заявление об отставке, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

Министр внутренних дел Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением, — рассказал собеседник агентства.

Источник не назвал причины отставки. Агентство отмечает, что пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В то же время в пресс-службе республиканского МВД подтвердили, что Кава в настоящее время находится в отпуске.

На пост главы МВД республики Кава был назначен в мае 2017 года, напоминает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в среду, 27 марта, в ходе провокаций со стороны митингующих в столице Ингушетии Магасе получили ранения десять сотрудников полиции.

Участники протеста в Магасе требовали от действующего главы региона Юнусбека Евкурова отменить рассмотрение местным парламентом законопроекта «О референдуме в Республике Ингушетия». При этом ранее Евкуров инициировал по этому законопроекту широкую общественную дискуссию, а также распорядился отправить его на доработку.

