Глава МВД Ингушетии подал в отставку
- 01 апреля 2019, 13:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Глава МВД Ингушетии подал заявление об отставке, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.
Министр внутренних дел Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением, — рассказал собеседник агентства.
Источник не назвал причины отставки. Агентство отмечает, что пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
В то же время в пресс-службе республиканского МВД подтвердили, что Кава в настоящее время находится в отпуске.
На пост главы МВД республики Кава был назначен в мае 2017 года, напоминает ФАН.
Как сообщал «Ридус», в среду, 27 марта, в ходе провокаций со стороны митингующих в столице Ингушетии Магасе получили ранения десять сотрудников полиции.
Участники протеста в Магасе требовали от действующего главы региона Юнусбека Евкурова отменить рассмотрение местным парламентом законопроекта «О референдуме в Республике Ингушетия». При этом ранее Евкуров инициировал по этому законопроекту широкую общественную дискуссию, а также распорядился отправить его на доработку.
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