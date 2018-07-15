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Составлен рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Рейтинг самых упоминаемых в СМИ за последний год женщин составила компания «Медиалогия».

Возглавила список, согласно результатам исследования, официальный представитель МИД Мария Захарова. За прошедший год в российских массмедиа ее упоминали 158 474 раза.

Второе место в рейтинге заняла телеведущая Ксения Собчак с 135 265 упоминаниями.

На третьей строчке списка оказалась ее коллега Ольга Бузова (118 566 упоминаний).

Четвертое место досталось председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко (107 575).

Пятое место — у вице-премьера Татьяны Голиковой (91 005).

Кроме того, в десятку самых упоминаемых российских женщин вошли певица Алла Пугачева (82 592), министр здравоохранения Вероника Скворцова (74 204), глава Центробанка Эльвира Набиуллина (66 274), официальный представитель МВД Ирина Волк (62 541) и отравленная «Новичком» в британском Солсбери вместе со своим отцом Юлия Скрипаль (59 832).

Топ-10 самых упоминаемых в СМИ российских женщин:

  1. Мария Захарова
  2. Ксения Собчак
  3. Ольга Бузова
  4. Валентина Матвиенко
  5. Татьяна Голикова
  6. Алла Пугачева
  7. Вероника Скворцова
  8. Эльвира Набиуллина
  9. Ирина Волк
  10. Юлия Скрипаль

Рейтинг был составлен на основе более чем 49 тысяч источников.

«Медиалогия» — независимая российская компания, разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени.

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Минздрав извинился за слова чиновника об «отдыхе» пенсионеров в больницах

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© dt.samregion.ru

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали слова заместителя министра Михаила Мальцева. Ранее он заявил, что российские пенсионеры ложатся в больницу, чтобы отдохнуть и сэкономить на продуктах.

«Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние извинения за высказывание Мальцева Михаила», — приводит сообщение ведомства Progorod59.ru.

В Минздраве добавили, что глава ведомства Оксана Мелехова «проведет работу в этом направлении» со всеми сотрудниками.

Ранее в Пермском краевом отделении ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодежи) сообщили, что в регионе планируют объединить Александровскую городскую больницу и Березниковскую. При этом в Александровской произойдет сокращение сотрудников и койко-мест, а круглосуточное лечение будет отменено. В больнице останется только дневной стационар. Больницу поселка Всеволодо-Вильва закроют.

15 марта в поселке Яйва прошли общественные слушания по этому поводу. Объясняя необходимость оптимизации, замминистра здравоохранения Михаил Мальцев заявил, что пенсионеры ложатся в больницу, чтобы «экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Чиновник добавил, что «по ночам в больнице не лечат», а сотрудники «просиживают часы».

Высказывания чиновников часто вызывают возмущение россиян. В ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики из Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «в принципе ничего не должно» молодежи.

В январе врио мэра Белгорода во время встречи с горожанами посоветовал пенсионеру, который его не расслышал, использовать слуховой аппарат.

А чиновница из Самары предложила матерям-одиночкам разводить огород, чтобы обеспечить детей продуктами.

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