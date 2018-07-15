Составлен рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин
- 01 апреля 2019, 12:13
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Рейтинг самых упоминаемых в СМИ за последний год женщин составила компания «Медиалогия».
Возглавила список, согласно результатам исследования, официальный представитель МИД Мария Захарова. За прошедший год в российских массмедиа ее упоминали 158 474 раза.
Второе место в рейтинге заняла телеведущая Ксения Собчак с 135 265 упоминаниями.
На третьей строчке списка оказалась ее коллега Ольга Бузова (118 566 упоминаний).
Четвертое место досталось председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко (107 575).
Пятое место — у вице-премьера Татьяны Голиковой (91 005).
Кроме того, в десятку самых упоминаемых российских женщин вошли певица Алла Пугачева (82 592), министр здравоохранения Вероника Скворцова (74 204), глава Центробанка Эльвира Набиуллина (66 274), официальный представитель МВД Ирина Волк (62 541) и отравленная «Новичком» в британском Солсбери вместе со своим отцом Юлия Скрипаль (59 832).
Топ-10 самых упоминаемых в СМИ российских женщин:
- Мария Захарова
- Ксения Собчак
- Ольга Бузова
- Валентина Матвиенко
- Татьяна Голикова
- Алла Пугачева
- Вероника Скворцова
- Эльвира Набиуллина
- Ирина Волк
- Юлия Скрипаль
Рейтинг был составлен на основе более чем 49 тысяч источников.
«Медиалогия» — независимая российская компания, разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени.
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