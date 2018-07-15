Составлен рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских женщин

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали слова заместителя министра Михаила Мальцева. Ранее он заявил, что российские пенсионеры ложатся в больницу, чтобы отдохнуть и сэкономить на продуктах.

«Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние извинения за высказывание Мальцева Михаила», — приводит сообщение ведомства Progorod59.ru.

В Минздраве добавили, что глава ведомства Оксана Мелехова «проведет работу в этом направлении» со всеми сотрудниками.

Ранее в Пермском краевом отделении ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодежи) сообщили, что в регионе планируют объединить Александровскую городскую больницу и Березниковскую. При этом в Александровской произойдет сокращение сотрудников и койко-мест, а круглосуточное лечение будет отменено. В больнице останется только дневной стационар. Больницу поселка Всеволодо-Вильва закроют.

15 марта в поселке Яйва прошли общественные слушания по этому поводу. Объясняя необходимость оптимизации, замминистра здравоохранения Михаил Мальцев заявил, что пенсионеры ложатся в больницу, чтобы «экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Чиновник добавил, что «по ночам в больнице не лечат», а сотрудники «просиживают часы».

Высказывания чиновников часто вызывают возмущение россиян. В ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики из Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «в принципе ничего не должно» молодежи.

В январе врио мэра Белгорода во время встречи с горожанами посоветовал пенсионеру, который его не расслышал, использовать слуховой аппарат.

А чиновница из Самары предложила матерям-одиночкам разводить огород, чтобы обеспечить детей продуктами.