Рыбы, деревья, динозавры: ученые нашли странную «братскую могилу»
- 01 апреля 2019, 11:53
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Археологи из Северной Дакоты обнаружили крупное захоронение останков животных, погибших около 66 миллионов лет назад.
Мы обнаружили останки рыб, водных динозавров, аммонитов, сухопутного трицератопса и других животных. Все лежали на „поле битвы“ вперемешку, — пояснили ученые.
Авторы исследования пришли к выводу, что животные погибли из-за какой-то катастрофы, которая мгновенно убила сотни живых существ в этой местности. При тщательном осмотре места археологи увидели, что рыбы почему-то лежат рядом с деревьями, значит, их что-то выкинуло на сушу.
Интересно то, что рыбы и другие животные не успели разложиться и их накрыло слоем осадков. Анализ осадков показал, что там содержится большой процент тектитов, которые часто образуются во время падения огромных метеоритов.
Предыдущие исследования показали, что около 66 миллионов лет назад в Северной Дакоте недалеко от места раскопок находилось крупное озеро, которое не имело выходов в океан. Единственной причиной, вызвавшей столь мощную волну, которая выбросила животных на землю, могло быть падение крупного астероида.
Это первое известное нам крупное захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, — заключили археологи.
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