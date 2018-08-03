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Рыбы, деревья, динозавры: ученые нашли странную «братскую могилу»

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  • 01 апреля 2019, 11:53
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Археологи из Северной Дакоты обнаружили крупное захоронение останков животных, погибших около 66 миллионов лет назад.

Мы обнаружили останки рыб, водных динозавров, аммонитов, сухопутного трицератопса и других животных. Все лежали на „поле битвы“ вперемешку, — пояснили ученые.

Авторы исследования пришли к выводу, что животные погибли из-за какой-то катастрофы, которая мгновенно убила сотни живых существ в этой местности. При тщательном осмотре места археологи увидели, что рыбы почему-то лежат рядом с деревьями, значит, их что-то выкинуло на сушу.

Интересно то, что рыбы и другие животные не успели разложиться и их накрыло слоем осадков. Анализ осадков показал, что там содержится большой процент тектитов, которые часто образуются во время падения огромных метеоритов.

Тектиты — шарики из расплавленных минералов

Предыдущие исследования показали, что около 66 миллионов лет назад в Северной Дакоте недалеко от места раскопок находилось крупное озеро, которое не имело выходов в океан. Единственной причиной, вызвавшей столь мощную волну, которая выбросила животных на землю, могло быть падение крупного астероида.

Это первое известное нам крупное захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, — заключили археологи.
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Минздрав извинился за слова чиновника о пенсионерах в больницах

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© dt.samregion.ru

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали слова заместителя министра Михаила Мальцева. Ранее он заявил, что российские пенсионеры ложатся в больницу, чтобы отдохнуть и сэкономить на продуктах.

«Министерство здравоохранения Пермского края приносит искренние извинения за высказывание Мальцева Михаила», — приводит сообщение ведомства Progorod59.ru.

В Минздраве добавили, что глава ведомства Оксана Мелехова «проведет работу в этом направлении» со всеми сотрудниками.

Ранее в Пермском краевом отделении ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодежи) сообщили, что в регионе планируют объединить Александровскую городскую больницу и Березниковскую. При этом в Александровской произойдет сокращение сотрудников и койко-мест, а круглосуточное лечение будет отменено. В больнице останется только дневной стационар. Больницу поселка Всеволодо-Вильва закроют.

15 марта в поселке Яйва прошли общественные слушания по этому поводу. Объясняя необходимость оптимизации, замминистра здравоохранения Михаил Мальцев заявил, что пенсионеры ложатся в больницу, чтобы «экономить пенсию на продуктах и отдыхать от домашних дел». Чиновник добавил, что «по ночам в больнице не лечат», а сотрудники «просиживают часы».

Высказывания чиновников часто вызывают возмущение россиян. В ноябре 2018 года глава департамента молодежной политики из Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «в принципе ничего не должно» молодежи.

В январе врио мэра Белгорода во время встречи с горожанами посоветовал пенсионеру, который его не расслышал, использовать слуховой аппарат.

А чиновница из Самары предложила матерям-одиночкам разводить огород, чтобы обеспечить детей продуктами.

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