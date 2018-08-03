Рыбы, деревья, динозавры: ученые нашли странную «братскую могилу»

Археологи из Северной Дакоты обнаружили крупное захоронение останков животных, погибших около 66 миллионов лет назад.



Мы обнаружили останки рыб, водных динозавров, аммонитов, сухопутного трицератопса и других животных. Все лежали на „поле битвы“ вперемешку, — пояснили ученые.

Авторы исследования пришли к выводу, что животные погибли из-за какой-то катастрофы, которая мгновенно убила сотни живых существ в этой местности. При тщательном осмотре места археологи увидели, что рыбы почему-то лежат рядом с деревьями, значит, их что-то выкинуло на сушу.

Интересно то, что рыбы и другие животные не успели разложиться и их накрыло слоем осадков. Анализ осадков показал, что там содержится большой процент тектитов, которые часто образуются во время падения огромных метеоритов.

Тектиты — шарики из расплавленных минералов

Предыдущие исследования показали, что около 66 миллионов лет назад в Северной Дакоте недалеко от места раскопок находилось крупное озеро, которое не имело выходов в океан. Единственной причиной, вызвавшей столь мощную волну, которая выбросила животных на землю, могло быть падение крупного астероида.