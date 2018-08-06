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Маск выпустил свой первый рэп-сингл

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© AP/TASS

Основатель и совладелец компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск сообщил, что записал свой первый рэп-сингл.

Музыкальный трек посвящен инциденту, произошедшему в 2016 году в зоопарке города Цинцинатти, сообщил предприниматель в своем микроблоге в Twitter.

Тогда был сотрудниками зверинца был застрелен семнадцатилетний самец гориллы по кличке Харамбе.

В клетку к животному попал маленький ребенок, обезьяна схватила его и потащила в угол. Подоспевшие сотрудники зоопарка открыли огонь, напоминает журнал The Hollywood Reporter.

Ребенок во время инцидента не пострадал, однако репутация зоопарка была крайне испорчена. В Сети тогда появились многочисленные мемы, осуждающее жестокое поведение по отношению к горилле.

Маск в своей композиции обращается именно к этим мемам, отмечает издание.

Его голос был обработан в специальной программе, но, тем не менее, остался узнаваем. Композиция выложена от имени лейбла Emo G Records.

В создании трека приняла участие продюсер, которая работает с девушкой Илона Маска — певицей Граймс, говорится в статье журнала.

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