Владимир Познер объяснил отсутствие рэперов в эфире его передачи

Сегодня, 1 апреля, журналисту и телеведущему Владимиру Познеру исполнилось 85 лет.

В беседе с журналистом издания «СНЕГ.TV» именинник рассказал, почему в программе «Познер» не появляются герои современной молодежи, а также поделился мнением о перспективах отечественного телевидения.

Так, по словам автора и бессменного ведущего вечерней передачи, в данный момент ему не очевидна кандидатура такого гостя, который бы олицетворял интересы и воззрения значительной группы молодых людей.



Если бы я вдруг увидел такого человека, такого масштаба, как, например, Высоцкий… Если бы был рэпер или рок-музыкант такого масштаба, который бы действительно имел значение для всей страны, а не только для какой-то группы людей, я бы, конечно, его позвал, — заявил Владимир Познер.

Собеседник издания отметил, что постепенный отток аудитории становится все более серьезной проблемой для отечественного телевидения, которая усугубляется падением качества выпускаемого контента.

Не только телевидение, но и журналистика в нашей стране переживает не лучшие времена. Действительно, телевидение обращается, на мой взгляд, к более низменным потребностям человека, условно говоря, ниже пояса, поскольку это действительно привлекает массового зрителя, а соответственно, рекламу и деньги, — считает он.

Несмотря на это, Владимир Познер убежден, что падение зрительского интереса способно оказать позитивное влияние на перспективы телевизионного формата. По его мнению, именно негативная динамика спроса на продукт способна подать сигнал телевизионному руководству о необходимости перемен.