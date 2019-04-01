Жительница ХМАО за полгода прописала у себя более 110 иностранцев

В городе Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе полиция возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, прописавшей в своей квартире более 110 иностранцев.

36-летняя подозреваемая более чем за 7 месяцев прописала у себя 116 иностранных граждан.

При этом она не предоставляла им права на свое жилое помещение, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина без гражданства по месту пребывания в РФ». Женщине избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде.